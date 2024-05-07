Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


07 Mayıs 2024 18:55
ATAMA İPTALİ
İyi günler benim bir sorum olacak tı Ben ilçe belediyesine Tahsildar olarak seçimden önce atandım 15.04.2024 tarihinde göreve başlayacaktım fakat yeni belediye başkanı atamamı iptal etti Bende dava açtım sonuç ne olur. Daha önce böyle bir olayla karşılaşan oldu mu.

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