ATAMA İPTALİ

İyi günler benim bir sorum olacak tı Ben ilçe belediyesine Tahsildar olarak seçimden önce atandım 15.04.2024 tarihinde göreve başlayacaktım fakat yeni belediye başkanı atamamı iptal etti Bende dava açtım sonuç ne olur. Daha önce böyle bir olayla karşılaşan oldu mu.

İyi günler benim bir sorum olacak tı Ben ilçe belediyesine Tahsildar olarak seçimden önce atandım 15.04.2024 tarihinde göreve başlayacaktım fakat yeni belediye başkanı atamamı iptal etti Bende dava açtım sonuç ne olur. Daha önce böyle bir olayla karşılaşan oldu mu.