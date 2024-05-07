KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Mayıs 2024 18:58
Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?

bence her zamanki gibi olur


the back of furkan
Memur
07 Mayıs 2024 19:07

2014 yılı 50.990

2015 yılı 52.736

2016 yılı 49.311

2017 yılı 23.496

2018 yılı 25.577

2019 yılı 41.379

2020 yılı 40.925

2021 yılı 21.407

2022 yılı 34.682

2023 - 44.573

2024 - 20.000

2021 yılını baz alırsak 1,020 kişi yerleşti

2021/2'de de 2,380


tempered
Aday Memur
07 Mayıs 2024 19:23

Her alanda alımları iyice kısacaklarını gösteriyor bence bu alım sayıları

the back of furkan, 31 dk. önce

2014 yılı 50.990

2015 yılı 52.736

2016 yılı 49.311

2017 yılı 23.496

2018 yılı 25.577

2019 yılı 41.379

2020 yılı 40.925

2021 yılı 21.407

2022 yılı 34.682

2023 - 44.573

2024 - 20.000

2021 yılını baz alırsak 1,020 kişi yerleşti

2021/2'de de 2,380

Toplam 2 mesaj

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