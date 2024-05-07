unvan degisimi

Saglik hizmetleri sinifindan Genel idare hizmetlere geciş kosullari hakkinda bilgi sahibi olan varmi ? saglik teknikerinden vhki ya da duz memur unvanina gecmek isteyen bir arkadasim var da ?

Saglik hizmetleri sinifindan Genel idare hizmetlere geciş kosullari hakkinda bilgi sahibi olan varmi ? saglik teknikerinden vhki ya da duz memur unvanina gecmek isteyen bir arkadasim var da ?