Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Mayıs 2024 19:14
unvan degisimi
Saglik hizmetleri sinifindan Genel idare hizmetlere geciş kosullari hakkinda bilgi sahibi olan varmi ? saglik teknikerinden vhki ya da duz memur unvanina gecmek isteyen bir arkadasim var da ?

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