Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Mayıs 2024 19:30
Güvenlik soruşturmasına engel mi

Merhaba saygıdeğer büyüklerim bir hata yapmış kardeşim alkollü araç kullanmış 1.60 promil alkolden ceza yemiş ehliyetine el konulmuş( stajyer ehliyet) şuan egitimde egitiminin bitmesine 1ay kalmış güvenlik soruşturmasında engel olur mu?

Rica ediyorum yadırgamayın konuya vakıf olan büyüklerim cevap verirse teşekkür ederim.

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