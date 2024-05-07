Genu Varum(Parantez bacak) Pomem

Merhaba arkadaşlar. Bu durum genel sağlık aşamasında elenme sebebi oluyor mu? Normalde yönetmelikte C diliminde geçtiği için öğrenciye engeldir yazıyor. Genel sağlık aşamasında fark edilebilmesi için özellikle bacakların çekilmesi gerekiyor. Tecrübeleri olan arkadaşlar paylaşabilir mi, bacaklar detaylı bir şekilde inceleniyor mu?

Merhaba arkadaşlar. Bu durum genel sağlık aşamasında elenme sebebi oluyor mu? Normalde yönetmelikte C diliminde geçtiği için öğrenciye engeldir yazıyor. Genel sağlık aşamasında fark edilebilmesi için özellikle bacakların çekilmesi gerekiyor. Tecrübeleri olan arkadaşlar paylaşabilir mi, bacaklar detaylı bir şekilde inceleniyor mu?