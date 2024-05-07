KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


07 Mayıs 2024 19:38
Genu varum, parantez bacak

Merhaba arkadaşlar. Bu durum genel sağlık aşamasında elenme sebebi oluyor mu? Normalde yönetmelikte C diliminde geçtiği için öğrenciye engeldir yazıyor. Genel sağlık aşamasında fark edilebilmesi için özellikle bacakların çekilmesi gerekiyor. Tecrübeleri olan arkadaşlar paylaşabilir mi, bacaklar detaylı bir şekilde inceleniyor mu?

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