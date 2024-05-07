Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Mayıs 2024 20:48
Sendikalar uyumaya devam etsin. Okul müdürünü vursunlar.

Var mı yarına eylem yapacak delikanlı sendika?


freef
Şube Müdürü
07 Mayıs 2024 21:12

Başlık yanlış.

Malum sendikalara destek veren üyeler uyumaya devam etsin... olacaktı sanırım.

Sen (yüz binler yani) orada durmaya devam ettikçe, senin (yani sendikamın) bu halinden memnunum demek, değil midir?

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