Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


07 Mayıs 2024 21:01
sağlık teknikerliginden büro personeline geçiş?
Arkadaşlar merhaba şuan sağlık teknikeri olarak görev yapiyorum sınava girip kazanıp istifa edip sağlık teknikerliginden büro personeline direkt geçiş yapabilir miyim

Çok Yazılan Konular

28 Kasım'dan önce atanıp, Aralık ayının ilk haftası işe başlayanlar (Kadro Mağdurları) Tek Başlıktemmuzda maaslara en az %30 zam yapilmalidir!Sözleşmeli Per İzin & 3+1GSB giyecek yardımından haberi olan var mı?3+1 e tabi olanların , kamu çalışanı çakılı kadro eş durumu için tayin durumu

Sözlük

ziyaretçiler kanalı 1 doğa 2 grafen 2 tarık bin ziyad 1 Meksika fasulyesi 2 sıdıka 2 Sizi rahatsız etmeye geldim 1 suspus 1 recep kaya 1 muallak taşı 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile es-Sabah görüşmesine ilişkin açıklamaKara yakalanan kuzuların imdadına okul müdürleri yetiştiBakan Kacır: 2030'da 100 bin teknoloji girişimciliği hedefimize ulaşacağızBelediye kreşinde 4 yaşındaki çocuğa şiddet iddiasıFilistin temalı ürünlerin satmayan Trendyol'a ceza

Editörün Seçimi

Bügün Açıklanan Enflasyone Göre Temmuz ZammıÖdül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede süre