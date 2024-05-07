İbrahim Oktugan

Mülakatla atanan torpilli, odasına kapanan müdürlerimiz var ya. Bundan ne ibret çıkarırlar sizce:

- Demek ki öğretmenin gazına gelip öğrenciye verilen cezalara imza atmamak, kimseye dokunmamak, öğretmene getirdiği olayları geri havale etmek, sorunları rehberlikçiye göndermek lazımmış.

Siz öğretmenler, bu olayın bir milat olmasını, bürokrasinin, yöneticilerin vs. kendisine bir çekidüzen vermesini umuyorsunuz ya.

Korkarım tam tersi sonuç verecek.

Böyle olaylar yaşanmaması için atılmaması gerek diye bir sonuca eninde sonunda ulaşacaklardır. Bu 2024'lü rezil günlere nasıl geldik biliyorum da ondan konuşuyorum.

Allah rahmet eylesin hocama. Milyonların derdini üstüne alıp riske girmiş, Allah bilsin kıymetini diyorum. Bu yandaşlar, bir kişilik koltuk gözüyle bakarlar artık.