Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Mayıs 2024 21:25
İbrahim Oktugan

Eğitim öğretim ortamının güzelleşmesi, çocukların akran zorbalığına uğramaması, mesleğin saygınlığını ve öğretmenliğe saygıyı korumak için görev başında şehit edilen meslektaşımız...

Allah rahmet eylesin.

Not: Niçin şehit edildiğini belirttiğim her cümleyi hususen yetkililer dikkatle okusunlar...


freef
Şube Müdürü
07 Mayıs 2024 21:33

Mülakatla atanan torpilli, odasına kapanan müdürlerimiz var ya. Bundan ne ibret çıkarırlar sizce:

- Demek ki öğretmenin gazına gelip öğrenciye verilen cezalara imza atmamak, kimseye dokunmamak, öğretmene getirdiği olayları geri havale etmek, sorunları rehberlikçiye göndermek lazımmış.

Siz öğretmenler, bu olayın bir milat olmasını, bürokrasinin, yöneticilerin vs. kendisine bir çekidüzen vermesini umuyorsunuz ya.

Korkarım tam tersi sonuç verecek.

Böyle olaylar yaşanmaması için atılmaması gerek diye bir sonuca eninde sonunda ulaşacaklardır. Bu 2024'lü rezil günlere nasıl geldik biliyorum da ondan konuşuyorum.

Allah rahmet eylesin hocama. Milyonların derdini üstüne alıp riske girmiş, Allah bilsin kıymetini diyorum. Bu yandaşlar, bir kişilik koltuk gözüyle bakarlar artık.

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