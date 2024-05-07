Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Mayıs 2024 21:25
Komisyon içi naklen atama öncesi sürelerin havuz tayinine etkisi

Merhabalar,

02.05.2020 tarihinde 5. bölgeye atamam yapıldı, 15.03.2020 tarihinde ise 2. bölgede (komisyon adliyesi) geçici görevlendirildim, 31.03.2021 tarihinde ise 2. bölgeye naklen atamam yapıldı. Halen aynı yerde görev yapıyorum.

Personel İşlemleri menüsünden havuz tayini başvurusunda bulunmak istediğimde naklen atamamın yapıldığı tarih baz alınarak "son görev yerinde geçen hizmet süreniz kararname için tanımlanan hizmet süresinden daha azdır." şeklinde bir uyarı alıyorum.

Aslına bakarsanız fiilen 4 yılı doldurdum, ancak naklen atama tarihi baz alınırsa havuz tayininden faydalanamıyorum.

Adalet Bakanlığı PGM'nin "Kadrolu Personelin İsteğe Bağlı Nakil Çalışması" adlı genelgesinde;

"3.c. İstekleri dışında (hizmet gereği atananlar hariç) komisyon içi bir adliyeye naklen atanan personelimizin hizmet süresi sıfırlanmayacak olup; önceki görev yerindeki hizmet süresi, son görev yerindeki hizmet süresine ilave edilerek lehine olacak şekilde değerlendirilecektir." şeklinde bir madde mevcut, bu maddeden yararlanıp yararlanamadığımı anlayabilmiş değilim.

Bu konuda bilgisi ve tecrübesi olan varsa yanıt verirse çok sevinirim, şimdiden teşekkür ediyorum.

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