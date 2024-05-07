Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


07 Mayıs 2024 22:02
AYM gerekçeli karar

yökhukuk bey, başka bölüme yazdım ama cevap alamadım; belki sizin bilginiz vardır. AYM, GS nedeniyle akademik kadroya alınmamam üzerine 6 yıl önce açtığım davada hak ihlali kararı verdi. Ancak 3 aydır gerekçeli karar çıkmadı. Bir avukatım var ve normalde 3-4 haftada çıkıyor demişti. Sizce bu normal midir, benzer örneklerini gördünüz mü? AYM başkan değişimiyle ilgili bir durum olabilir mi? Teşekkürler.

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