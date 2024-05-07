Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


07 Mayıs 2024 22:15
4b sözleşmeli personele ihtiyaç kalmadı diyip sözleşme yenilememe

Tarım bakanlığına destek personeli olarak atandım bana sözleşme süresi sona erince, personele ihtiyaç kalmadı diyip sözleşmeni yenilemiyoruz diyebilirler mi.

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