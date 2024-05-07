Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Mayıs 2024 22:19
Eyüpsultan'da silahla vurulan okul müdürü hastanede hayatını kaybetti

Eyüpsultan'da silahla vurulan okul müdürü hastanede hayatını kaybetti

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