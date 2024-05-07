Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Mayıs 2024 23:48
Askeri öğrenci mahkemeleri

İyi günler herkese. 2019 yılında Askeri okul MYO dan abimden dolayı öğrenciyken ihraç edildim. Dava açtım izmir yerel bölgeden onay aldım danıştay dosya ankaradan gelmesi gerekiyor die tekrar ankaradan dosya açıldı. Tekrar yerel ve bölgeden onay aldım danıştayda dosyam şuan . Ve karar verildi diyor 1 gün oldu. Var mı kararı açıklanan aynı durumda olan . Şuan hala meslekteyim.

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