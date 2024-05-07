Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Mayıs 2024 23:58
Kilis ve Osmaniye şarktan çıkıyormuş

Kilis ve Osmaniye'nin şarktan çıkması için çalışma olduğu söyleniyor


Yeni çeri
Memur
08 Mayıs 2024 00:15
zaten şark olamaz oralar. terör yok birşey yok. aynı şekilde Hatay da çıkması lazım

Aspirin46
08 Mayıs 2024 00:20

Depremle alakalı olarak şark oldu ama Hatay şark olarak kalır şehir yok çünkü Kilis ve Osmaniye'de b


Spoilerr
Aday Memur
08 Mayıs 2024 00:21
geçen sene olduğu gibi 2. bir tercih olmaz heralde

varsak01
Aday Memur
08 Mayıs 2024 00:23
tercihleri yeniletmezler çıkarsa seneye çıkar.

Corking
Aday Memur
08 Mayıs 2024 00:35
Kaynak nedir?
Toplam 5 mesaj

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