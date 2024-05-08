KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


08 Mayıs 2024 00:24
Ortaöğretim kpss

Merhabalar arkadaşlar, bu sene ilk defa ortaöğretim kpssye gireceğim dolayısıyla bilgi sahibi değilim ancak kılavuzda gördüğüm kadarıyla hep şoför ve temizlik personeli var, bu sınava girip herhangi bir kurumda memur olarak çalışamıyor muyuz, benim anlamadığım bunca senelerden beri insanlar günlerinin neredeyse tamamını canla başla çalışarak şoför veya temizlik personeli olmak için mi harcıyorlar? Bilen abilerim ablalarım ve kardeşlerime cevapları için şimdiden teşekkürler

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