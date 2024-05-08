Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Mayıs 2024 00:26
Okul İsim Benzerliğinden Yanlış Okula İl Dışı Yaptım İptal Edilebilir Mi?

Arkadaşlar ben depremden ötürü geçen sene Kahramanmaraş/Çağlayanceritten il dışı ile Batman merkez e tayin istemiştim. Geçen hafta verdikleri hakla tekrardan geldiğimiz ile il dışı tayin için tercih yaptım. Bugün açıklandı ve okuluma alıcı gözle bakayım derken aynı isimde ve aynı ilçede iki tane aynı isimli okul olduğunu gördüm. Okulun adı Çimko İlkokulu. Bundan iki tane varmış. Ben merkezdekine başvuru yaptığımı zannettim fakat aynı isimde bir de pazarcık-Narlı Çimko ilkokulu diye bir okul varmış oraya tayin olmuşum. Aynı isimde iki okul olduğunu fark ettiğimde şok olup kurum kodları ile araştırma yapınca olayı fark ettim. Acaba bu atama iptal edilip diğer tercihlerim dikkate alınarak tekrar atama yapılabilir mi ya da hepten iptal edilebilir mi? Başınıza böyle bir olay gelen var mı?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
08 Mayıs 2024 00:30

Yapılmaz. O iş öyle kolay değil


Rosso44
08 Mayıs 2024 00:45

Hocam internette idari dava açarak kazanan bir dava örneği gördüm. İş dava sürecine kalmadan dilekçe ile halledilemez mi? Çünkü ben tercih ederken ne kurum kodu yazıyor ne de okulun adresi. Okulların adı da tıpatıp aynı. Biri merkezde diğeri 20 km ilçe dışında beldede.

SorunCevaplayıN, 1 saat önce

Yapılmaz. O iş öyle kolay değil


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
08 Mayıs 2024 00:58

Çok zor ama atamayı arayıp sormanız da fayda var

Rosso44, 1 saat önce

Hocam internette idari dava açarak kazanan bir dava örneği gördüm. İş dava sürecine kalmadan dilekçe ile halledilemez mi? Çünkü ben tercih ederken ne kurum kodu yazıyor ne de okulun adresi. Okulların adı da tıpatıp aynı. Biri merkezde diğeri 20 km ilçe dışında beldede.

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