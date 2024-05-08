Okul İsim Benzerliğinden Yanlış Okula İl Dışı Yaptım İptal Edilebilir Mi?

Arkadaşlar ben depremden ötürü geçen sene Kahramanmaraş/Çağlayanceritten il dışı ile Batman merkez e tayin istemiştim. Geçen hafta verdikleri hakla tekrardan geldiğimiz ile il dışı tayin için tercih yaptım. Bugün açıklandı ve okuluma alıcı gözle bakayım derken aynı isimde ve aynı ilçede iki tane aynı isimli okul olduğunu gördüm. Okulun adı Çimko İlkokulu. Bundan iki tane varmış. Ben merkezdekine başvuru yaptığımı zannettim fakat aynı isimde bir de pazarcık-Narlı Çimko ilkokulu diye bir okul varmış oraya tayin olmuşum. Aynı isimde iki okul olduğunu fark ettiğimde şok olup kurum kodları ile araştırma yapınca olayı fark ettim. Acaba bu atama iptal edilip diğer tercihlerim dikkate alınarak tekrar atama yapılabilir mi ya da hepten iptal edilebilir mi? Başınıza böyle bir olay gelen var mı?