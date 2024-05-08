Öğretmenin canı bu kadar kıymetsiz mi?

Dersini anlatıp çıkacaksın, öğrencinin öğrenip öğrenmediğiyle ilgilenmeyeceksin. Hele ki öğrenci davranışlarını kesinlikle işin edinmeyeceksin. Ana babanın terbiye edemediğini sen terbiye edecek değilsin öğretmenim. Mesai kavramın olacak. Tüm whatsap gruplarını kapatacaksın. Aklına her esen sana istediği vakitte ulaşamayacak. Nasıl ki bir doktor hastasıyla, bir avukat müvekkiliyle, bir savcı ya da hakim sanık ile profesyonel bir iş ilişkisi içerisinde ise sen de öğrenci ve veli ile aynı profesyonellikte olacaksın. Başka yolu yok.

Dersini anlatıp çıkacaksın, öğrencinin öğrenip öğrenmediğiyle ilgilenmeyeceksin. Hele ki öğrenci davranışlarını kesinlikle işin edinmeyeceksin. Ana babanın terbiye edemediğini sen terbiye edecek değilsin öğretmenim. Mesai kavramın olacak. Tüm whatsap gruplarını kapatacaksın. Aklına her esen sana istediği vakitte ulaşamayacak. Nasıl ki bir doktor hastasıyla, bir avukat müvekkiliyle, bir savcı ya da hakim sanık ile profesyonel bir iş ilişkisi içerisinde ise sen de öğrenci ve veli ile aynı profesyonellikte olacaksın. Başka yolu yok.