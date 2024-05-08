Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Mayıs 2024 00:35
Öğretmenin canı bu kadar kıymetsiz mi?

Böyle elim bir olay yaşanmışken hangi sendikadan, hangi mem?den adam akıllı açıklama yapıldığını gördünüz? Doktorları tebrik ediyorum, en ufak olayda ayağa kalkıyorlar. Darısı öğretmenlerin başına.


Turhan06
Daire Başkanı
08 Mayıs 2024 01:27
Dersini anlatıp çıkacaksın, öğrencinin öğrenip öğrenmediğiyle ilgilenmeyeceksin. Hele ki öğrenci davranışlarını kesinlikle işin edinmeyeceksin. Ana babanın terbiye edemediğini sen terbiye edecek değilsin öğretmenim. Mesai kavramın olacak. Tüm whatsap gruplarını kapatacaksın. Aklına her esen sana istediği vakitte ulaşamayacak. Nasıl ki bir doktor hastasıyla, bir avukat müvekkiliyle, bir savcı ya da hakim sanık ile profesyonel bir iş ilişkisi içerisinde ise sen de öğrenci ve veli ile aynı profesyonellikte olacaksın. Başka yolu yok.
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