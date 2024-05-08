Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Mayıs 2024 01:03
Raporlu öğretmen sınav ve not girişini ne zaman yapmalı?

Öğretmen olan eşim, trafik kazası geçirdi. raporlu hazirana kadar. Sorum şu: 2. Sınav dönemi geliyor, sınavları nasıl yapacak? (Sınavları yapması gerekiyorsa ben branşımız farklı olduğu halde onun yerine hazırlayıp iş yerine götürmeyi düşündüm kağıtları.) sınavlardan muaf mı oluyor öğrenciler?

1. Sınavları yapmıştı., hemen ardından bu olay başımıza geldi . Yerine öğretmen atamadılar. Sınav konusunu ne yapmamız doğru olur?


hanımefendi22
Aday Memur
08 Mayıs 2024 01:15

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