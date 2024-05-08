Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Mayıs 2024 01:20
Öğrencilerden ve velilerden ve mobingci amirlerden kendinizi nasıl korumaktasınız?

Bugün bir meslektaşımız öğrencisi tarafından öldürüldü. Geçen günlere bir meslektaşımız veliden yumruk yedi.

Sorunlu öğrencilerden ve velilerden korunma yöntemlerini herkes paylaşırsa birbirimize destek oluruz.

Ben başlıyorum. Yanımda biber gazı taşıyorum ve sağı solu aşırı kontrol ederek yürüyorum okulda bana zarar veren olmasın diye.


hanımefendi22
Aday Memur
08 Mayıs 2024 01:22

Mobingci iş arkadaşlarından korunma yöntemlerine örnek olarak da tayin istemek bir çözüm oluyor.

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