KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


08 Mayıs 2024 01:57
Bel fıtığı teşhisi

arkadaslar ben 2020 yılında bel fıtığı tesisi konulmus bu bana pomemde sağlıkta bir sorun teskil eder mi geçmişe dönük karar verirler mi. ?

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