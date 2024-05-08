Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Mayıs 2024 06:45
memurluğu tutkuyla yapanların tutku sırrı ne sizce ?
merhaba. motivasyon eksikliğimin sebebinin işime karşı tutkumu kaybetmem olduğunu gördüm. aynı veya farklı kurumda 20-30 yıl şevkle çalışan fark yaratan kişilerin sırrı ne sizce ???

Soner Eraslan
Aday Memur
08 Mayıs 2024 06:57
başkalarının alanına burnunu sokmadan kendi işini yapabilmek.
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