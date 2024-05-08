Sağlık İl Müdürlüğü / Hastane Hangisi?

Merhaba Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan Elektrik-Elektronik Mühendisliği unvanı ile Sağlık Bakanlığı'na atamam oldu. Kültür Turizm ve Sağlık Bakanlığı kadro açmıştı. Kültür Bkn. ortak kadro, Sağlık Bkn. sadece EE Mühendis kadrosu açmıştı. İki Bakanlığı'da araştırmıştım aslında mühendisler için iyi bir bakanlık olmadığını biliyordum ikisininde. Lakin açılan kadronun EE Mühendisi olması, döner sermaye ve yemek sebebiyle Sağlık Bkn. seçtim. Dün görüşmeye çağırıldım. Kriterlerimi aktardım arkadaşa, Başkan görev yerini seçince ararız dedi, ben engelimden (işitme ve ortopedik engelliyim) dolayı seçici olacağımı söyledim arkadaşa. Yine araştırmaya başladım, hastanelerin çok esnek olmadığını yüz tanıma vesaire sistemler olduğunu Başhekimlerin sürekli girdi-çıktılara dikkat ettiğini öğrendim. İl Sağlık müd. de kuru maaş veriliyor ama esnekmiş sanırım. Aklımda hastane vardı ama şu an kararsız kaldım. Tecrübeleri olan arkadaşlar benimle paylaşabilirse çok mutlu edersiniz beni.
Merhaba Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan Elektrik-Elektronik Mühendisliği unvanı ile Sağlık Bakanlığı'na atamam oldu. Kültür Turizm ve Sağlık Bakanlığı kadro açmıştı. Kültür Bkn. ortak kadro, Sağlık Bkn. sadece EE Mühendis kadrosu açmıştı. İki Bakanlığı'da araştırmıştım aslında mühendisler için iyi bir bakanlık olmadığını biliyordum ikisininde. Lakin açılan kadronun EE Mühendisi olması, döner sermaye ve yemek sebebiyle Sağlık Bkn. seçtim. Dün görüşmeye çağırıldım. Kriterlerimi aktardım arkadaşa, Başkan görev yerini seçince ararız dedi, ben engelimden (işitme ve ortopedik engelliyim) dolayı seçici olacağımı söyledim arkadaşa. Yine araştırmaya başladım, hastanelerin çok esnek olmadığını yüz tanıma vesaire sistemler olduğunu Başhekimlerin sürekli girdi-çıktılara dikkat ettiğini öğrendim. İl Sağlık müd. de kuru maaş veriliyor ama esnekmiş sanırım. Aklımda hastane vardı ama şu an kararsız kaldım. Tecrübeleri olan arkadaşlar benimle paylaşabilirse çok mutlu edersiniz beni.