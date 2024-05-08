Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Mayıs 2024 09:23
Bölge sistemi nedir?

Emniyette bölge sistemi tayin mi geliyor??

Bu konuda bilgisi olan varmı nedir bölge sistemi


Kemalaydın55
Aday Memur
08 Mayıs 2024 09:29

Kanunlaşmasada egm niyetı bölge sistemı tarzı tayın gibi gozukuyor.söylemler o şekılde


kripto1982
Şube Müdürü
08 Mayıs 2024 09:40
O iş bitti arkadaşlar geçen sene yönetmelik değişikliğiyle, nerden buluyorsunuz, kaynak neresi

Alemdarali
Genel Müdür
08 Mayıs 2024 09:41
nasıl mesela devrem hiç duymadık böyle bişey ne yapacakları söyleniyor
Kemalaydın55, 4 saat önce

Kanunlaşmasada egm niyetı bölge sistemı tarzı tayın gibi gozukuyor.söylemler o şekılde


Kemalaydın55
Aday Memur
08 Mayıs 2024 09:51

Gene batıda fazla kalan 2. Şarkçıların gönderiileceği söylenıyo.oda bölge sistemı işte.değisen bişey yok

Alemdarali, 4 saat önce
nasıl mesela devrem hiç duymadık böyle bişey ne yapacakları söyleniyor

Akgezen01
Şef
08 Mayıs 2024 10:00
Bölge sistemi falan yok...

Alemdarali
Genel Müdür
08 Mayıs 2024 10:02
devrem bunun bölge ile alakası yok bu sene dönenler hep 2.şarkçı eğer 2.şark kalkma olayı yok ise bu sene hep 2.şarka gelir personel
Kemalaydın55, 4 saat önce

Gene batıda fazla kalan 2. Şarkçıların gönderiileceği söylenıyo.oda bölge sistemı işte.değisen bişey yok


sancak bayrak
Şube Müdürü
08 Mayıs 2024 12:19

İnşallah bölge sistemi gelir, adaletsizlik biraz olsun ortadan kalkar.bölge sistemii istemiyenler tuzu kuru olanlar dır.


Android60
Genel Müdür
08 Mayıs 2024 12:25

Yürü git ta çok mu sevinecek bölge gelicen tuzu kurular kimmiş mesela hangi memur 4 5 sene yer değiştiriyorda polis değiştirsin bekçiler bile memlektindr tayin yok 40 saat çalışma keyfin deler bide bize bak senin gibiler yüzünden gelişmedi bu teşkilat

sancak bayrak, 2 saat önce

İnşallah bölge sistemi gelir, adaletsizlik biraz olsun ortadan kalkar.bölge sistemii istemiyenler tuzu kuru olanlar dır.


Polis abi
Şube Müdürü
08 Mayıs 2024 12:34

Bölge sistemi gitmedi ki gelsin atama yönetmeliği değişmedi sadece söylem ile 2025 de kalkacak denildi gitti ayrıca bence bölge sistemi yerinden memnun olmayan memurlar en azından bu sistem ile gider kurtulur.. Ankara'da İstanbul da ben 30 bin lira kira vereyim diğeri Kütahya'da 7 bin liraya sarayda otursun ondan sonra bölge gelmesin diye ağlasın ne güzel dünya

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