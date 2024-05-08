Emniyet bölge sistemi

devrem bunun bölge ile alakası yok bu sene dönenler hep 2.şarkçı eğer 2.şark kalkma olayı yok ise bu sene hep 2.şarka gelir personel

devrem bunun bölge ile alakası yok bu sene dönenler hep 2.şarkçı eğer 2.şark kalkma olayı yok ise bu sene hep 2.şarka gelir personel