Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Mayıs 2024 09:23
Emniyet bölge sistemi

Emniyette bölge sistemi tayin mi geliyor??

Bu konuda bilgisi olan varmı nedir bölge sistemi


Kemalaydın55
Aday Memur
08 Mayıs 2024 09:29

Kanunlaşmasada egm niyetı bölge sistemı tarzı tayın gibi gozukuyor.söylemler o şekılde


kripto1982
Şube Müdürü
08 Mayıs 2024 09:40
O iş bitti arkadaşlar geçen sene yönetmelik değişikliğiyle, nerden buluyorsunuz, kaynak neresi

Alemdarali
Genel Müdür
08 Mayıs 2024 09:41
nasıl mesela devrem hiç duymadık böyle bişey ne yapacakları söyleniyor
Kemalaydın55, 1 saat önce

Kanunlaşmasada egm niyetı bölge sistemı tarzı tayın gibi gozukuyor.söylemler o şekılde


Kemalaydın55
Aday Memur
08 Mayıs 2024 09:51

Gene batıda fazla kalan 2. Şarkçıların gönderiileceği söylenıyo.oda bölge sistemı işte.değisen bişey yok

Alemdarali, 55 dk. önce
nasıl mesela devrem hiç duymadık böyle bişey ne yapacakları söyleniyor

Akgezen01
Şef
08 Mayıs 2024 10:00
Bölge sistemi falan yok...

Alemdarali
Genel Müdür
08 Mayıs 2024 10:02
devrem bunun bölge ile alakası yok bu sene dönenler hep 2.şarkçı eğer 2.şark kalkma olayı yok ise bu sene hep 2.şarka gelir personel
Kemalaydın55, 45 dk. önce

Gene batıda fazla kalan 2. Şarkçıların gönderiileceği söylenıyo.oda bölge sistemı işte.değisen bişey yok

Toplam 6 mesaj

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