KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Mayıs 2024 09:56
Edebiyat öğretmenli ataması

arkadaşlar sıralama 1069 ama edebiyattan 796 kişi alınacak sözlüye girsem şansım var mıdır ek atama olur mu 2024 kpss açıklanmadan.


hakankayitbay
Aday Memur
08 Mayıs 2024 10:13
Kayma olmaz hocam umut vermek istemem mülakatta herkese aynı puanı vereceklerini düşünüyorum eğer kişinin bir sorunu yok ise tavsiyem çalışmaya devam kolaylıklar diliyorum

kamuz01
Memur
08 Mayıs 2024 10:34

teşekkürler hocam belki ek atama olur diye ümit ediyorum

hakankayitbay, 23 dk. önce
Kayma olmaz hocam umut vermek istemem mülakatta herkese aynı puanı vereceklerini düşünüyorum eğer kişinin bir sorunu yok ise tavsiyem çalışmaya devam kolaylıklar diliyorum
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Bakanlar kurulu sonrası açıklama bitti (atama sayısı)Sağlık ,sağlık hizmetleri öğretmenliğine kimler başvurabilirEdebiyat öğretmenli atamasıMaden teknolojisi alanı / madencilik dalı kod: 7120Elektrik öğretmenliği için hangi puan türü geçerliElektrik Elektronik Teknolojisi ÖgretmenligiÖABT tarih vs coğrafyaLütfen bana akıl verinElektrik Öğretmenliği

Sözlük

ziyaretçiler kanalı 1 doğa 2 güne bir atasözü bırak 1 Belma zarafeti 4 köfn 1 Savaş 1 1916 3 grafen 2 muallak taşı 1 sana karşı dürüst olacağım 2

Son Haberler

Kandilli Rasathanesi Müdürlüğüne Prof. Dr. Nurcan Meral Özel atandıHakim ve savcı yardımcılığı için ön sınav şartı49 ilde 'MAHZEN-40' operasyonu: 127 gözaltıBelediye Başkanlarının silah taşıma-bulundurma haklarıBrent petrolün varil fiyatı 82,62 dolar

Editörün Seçimi

Bügün Açıklanan Enflasyone Göre Temmuz ZammıÖdül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede süre