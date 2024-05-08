Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Mayıs 2024 10:43
Yeni görev yerinde mobing görüyoruz. Yapabileceğim ne var ?

Çalıştığım ilçeye tayin olalı daha bir yıl bile olmadı. Eşimle aynı okulda çalışıyoruz. Çalıştığım ilçede daha ilk öğretmenler kurulu toplantısında okul müdürüyle tartışmam oldu. Okulda eşimle beraber aynı branşta 3 öğretmeniz. Öğretmenler kurulu toplantısında müdür bana ders tamamlama görevlendirmesi vererek başka okula göndereceklerini söyledi. Ben de okulda yeterli sayıda ders olduğunu bu yüzden böyle bir şeye gerek olmadığını söyleyerek itirazda bulundum. Tüm itirazlarıma ve verdiğim dilekçeye rağmen dersler eşit dağıtılmayarak, yönetmelikler hiçe sayılarak görevlendirme yaptılar. Ben bir dönem başka bir okulda daha fazla derse girip kendi okulumda çok az derse girdim. İkinci dönem bu defa o okulda ihtiyaç kalmayınca kendi okulumda döndüm. Fakat müdür her yaptığım işte bir eksiklik bulmaya çalıştı,başka öğretmenlerde ses çıkarmadığı şeylerde beni uyarmaya başladı, proje görevlerini bana dayatmaya başladı, hemen hemen her gün beni odasına çağırıp huzurumu kaçırmaya çalıştı. Boş günlerde adaletsizlik yaptı. Üstelik eşime de aynı davranışları göstermeye başladı. Her yaptığımız gözüne batmaya başladı. Kısacası olay mobinge doğru gidiyor. Mobinge dönüşürse nasıl ispatlayabilirim? Eşimin şahitliği geçerli olur mu? İdare mahkemesine veya adli yargıya dava açabilir miyim?

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