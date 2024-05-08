Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Mayıs 2024 10:58
Ek dersler yatmadı

Ankara'da ek ders yatmadı nedenini bilen varmı,bir ara maaşlarla birlikte yatacak diye söylendi ama emin değilim.

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