7 günde toplamda 69 saat çalıştırılmam, mevzuata uygun mu?

Bu çalışma sistemine itiraz felan edemezsin sen. forumun geneli senin gibi arkadaşlarla dolu bana haksızlık yapılıyor nasıl itiraz edebilirimle gelirsin sonra da burda okur okur sakinlesir gidersin emniyet şu şekilde calıstırılır diye bir ibare yoktur izninide haftada bir gün veriyorlar zaten yani 24 saat çalışan personel 48 saat izin yaptırıyor diye yönetmeliğimiz yok herkesin sıradan bildiği 6 günden sonra bir gün izin verilir diye cevap alırsın hiçbir şekilde yasal olarak hakkın yok lafını duyarsın sadece .ikili ilişkiler kendini ifade etme becerimle halledeceksin bunu .

Bu çalışma sistemine itiraz felan edemezsin sen. forumun geneli senin gibi arkadaşlarla dolu bana haksızlık yapılıyor nasıl itiraz edebilirimle gelirsin sonra da burda okur okur sakinlesir gidersin emniyet şu şekilde calıstırılır diye bir ibare yoktur izninide haftada bir gün veriyorlar zaten yani 24 saat çalışan personel 48 saat izin yaptırıyor diye yönetmeliğimiz yok herkesin sıradan bildiği 6 günden sonra bir gün izin verilir diye cevap alırsın hiçbir şekilde yasal olarak hakkın yok lafını duyarsın sadece .ikili ilişkiler kendini ifade etme becerimle halledeceksin bunu .