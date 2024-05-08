Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Mayıs 2024 11:59
7 günde toplamda 69 saat çalıştırılmam, mevzuata uygun mu?

Arkadaşlar hafta içi 08:30-17:30 mesai ile çalıştırılıyorum

Hafta sonu da cumartesi 08:00-08:00 24 saat çalıştırılıp pazar günü istirahatli oluyorum.

Bu çalışma saati normal midir ? Normal değilse nasıl itiraz edebilirim ?


Yalovalıyız
Aday Memur
08 Mayıs 2024 13:07

Neyini eksiliyorsunuz anlamış değilim


iyilikiyidir01
Şube Müdürü
08 Mayıs 2024 13:13
Bu çalışma sistemine itiraz felan edemezsin sen. forumun geneli senin gibi arkadaşlarla dolu bana haksızlık yapılıyor nasıl itiraz edebilirimle gelirsin sonra da burda okur okur sakinlesir gidersin emniyet şu şekilde calıstırılır diye bir ibare yoktur izninide haftada bir gün veriyorlar zaten yani 24 saat çalışan personel 48 saat izin yaptırıyor diye yönetmeliğimiz yok herkesin sıradan bildiği 6 günden sonra bir gün izin verilir diye cevap alırsın hiçbir şekilde yasal olarak hakkın yok lafını duyarsın sadece .ikili ilişkiler kendini ifade etme becerimle halledeceksin bunu .

Yalovalıyız
Aday Memur
08 Mayıs 2024 13:17

Anlıyorum da 24 saat çalışmak 2 gün sayılmaz mı ? 5 gün zaten çalışıyorum üstüne de 24 saat çalışıyorum. Sabah saat 08:00?de işten çıktığım gün de hafta izinli sayılıyorum. Ben hafta izni yapmıyorum ki böyle. Pazar günü de uyuyorum.

iyilikiyidir01, 39 dk. önce
Bu çalışma sistemine itiraz felan edemezsin sen. forumun geneli senin gibi arkadaşlarla dolu bana haksızlık yapılıyor nasıl itiraz edebilirimle gelirsin sonra da burda okur okur sakinlesir gidersin emniyet şu şekilde calıstırılır diye bir ibare yoktur izninide haftada bir gün veriyorlar zaten yani 24 saat çalışan personel 48 saat izin yaptırıyor diye yönetmeliğimiz yok herkesin sıradan bildiği 6 günden sonra bir gün izin verilir diye cevap alırsın hiçbir şekilde yasal olarak hakkın yok lafını duyarsın sadece .ikili ilişkiler kendini ifade etme becerimle halledeceksin bunu .
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