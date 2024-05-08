Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Mayıs 2024 11:59
Hafta içi 08:30-17:30 hafta sonu bir gün 24 saat nöbet, nöbet çıkışı izin

Arkadaşlar hafta içi 08:30-17:30 mesai ile çalıştırılıyorum

Hafta sonu da cumartesi 08:00-08:00 24 saat çalıştırılıp pazar günü istirahatli oluyorum.

Bu çalışma saati normal midir ? Normal değilse nasıl itiraz edebilirim ?

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