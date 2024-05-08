Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


08 Mayıs 2024 12:10
SGK'dan Tarım Bakanlığı'na Geçiş

Merhabalar, %96 sürekli engelli raporum var. Cam kemik hastasıyım.2 yıldır SGK' da memur olarak çalışıyorum. Asaletim onaylandı. Yaşadığım şehre dilekçe ile gelmiştim ancak kurumum merkezde ben ise ilçede yaşıyorum. Günde iki saat yol sürüyor ve bu durum beni çok yormaya başladı. Hem evime hem de tedavi gördüğüm kuruma yakın olması amacıyla tarıma dilekçe yazmak istesem bunda herhangi bir engel var mıdır?

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