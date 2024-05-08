Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


08 Mayıs 2024 12:46
Memurlara disiplin Cezası affı haberlerinin kaynağı nedir Hemen çıkarılsın istiyoruz.
MEMUR DİSİPLİN AFFI KAMUDA İHTİYAÇTIR.

teknik köle
Aday Memur
08 Mayıs 2024 12:48
BİNLERCE KİŞİ MAĞDUR EDİLMİŞTİR BU MAĞDURİYET GİDERİLMELİDİR.
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