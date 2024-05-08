Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


08 Mayıs 2024 13:28
kendisinden istifade edilememe
bu madde ile tsk dan ilisigi kesilen biri jandarmaya gecis yapabilirmi

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