Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Mayıs 2024 13:51
Boşanma Nedeniyle Tayin Hakkında

Merhaba arkadaşlar. Eş durumundan tayinle geldiğim yerde eski eşimle ayrıldık. Boşanmadan kaynaklı tayin talebine ilişkin herhangi bir süre kısıtlaması var mı? Yani şu kadar süre içerisinde tekrar eski yerine tayin isteyebilirsin diye bir durum söz konusu mu?


bagers
Daire Başkanı
08 Mayıs 2024 15:25

Kesinleşmeden itibaren 1 yıl diye biliyorum ama.

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