KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Mayıs 2024 14:20
Kpss 2022 soruşturması ne oldu?

İptal edilen sınavda eğer sorular çalınmadıysa ve sınav buna rağmen iptal edildiyse ilk sınavda yüksek alıp ikinci sınavda düşük puan alanların hakkı yendi.

Eğer sorular çalındı da iptal edildiyse Ösym de soruları sızdıran ekibe nasıl bir hukuki işlem uygulandı.Yapılan ikinci sınavda soruların çalınmadığını nerden bileceğiz.Ya ilk sınavda çalanlar bu kez yine birileri aracılığıyla çaldıysa.

Bu konu ciddi bir konudur.İnsanlar bayram tatil demeden sınavlara çalışıyor.Harcanan onca emek var.

Bir sonraki Ösym sınavlarına girecek olan adayların bir daha hakkının yenmeyeceğinin garantisini vermek için bu soruşturma derhal açıklığa kavuşturulmalıdır.

Aksi takdirde insanlar dershanelere boşa para vermeye,sınav stresi çekmeye devam edecek.Ağır kul hakkına giriyorsunuz.İnsanların hem zamanını hem geleceğini çalmaktır bu.


Kerem06061
Aday Memur
08 Mayıs 2024 14:24

Ayrıca sınavlarda sayısal adaylara psikolojik ve soyut,ağır metinler sorulması işkencedir.Adam fizik matematikle Mühendislik bitirmiş.Kitap okusa dahi o uzun paragrafı o 1 dakikaya sığdıramaz.Çünkü filozofların bile üretmek için yıllarını verdiği metin ve araştırmalar.Kendi çocuklarını sınava sokmayan için bir anlam ifade etmiyor olabilir söylediklerim ama vicdansızlığın nirvanasına ulaştınız.Ya gidin ya adam gibi iş yapın

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