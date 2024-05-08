Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


08 Mayıs 2024 14:24
3+1 e tabi olupda kadro almış memurun ünvan değişikliği?

S.a arkadaşlar 3+1 e tabi olupda kadro almış memurun ünvan değişikliği yapması mümkün mü mümkün değilse bahsi geçen kanunu gönderme imkanı olan varsa sevinirim

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