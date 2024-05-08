Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Mayıs 2024 14:47
ekip portal dilekçe takip

merhaba alt bölge tayin dilekçesi verdim il sağlığı aradığımda dilekçemin bakanlıkta incelemede olduğu söylendi barkod no istediğimde ekip portal üzerinden yapıldığını barkod no olmadığı söylendi. ekip portalda başvurumu göremedim . takip edebileceğimiz bi sistem var mı

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