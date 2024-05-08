Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Mayıs 2024 15:02
Aile bakanlığı eş durumu tayini

aile bakanlığı eş durumu tayinini bilen yok mu Allah aşkına biri bilgi versin

Çok Yazılan Konular

28 Kasım'dan önce atanıp, Aralık ayının ilk haftası işe başlayanlar (Kadro Mağdurları) Tek Başlıktemmuzda maaslara en az %30 zam yapilmalidir!Aile bakanlığı Eş durumuGSB giyecek yardımından haberi olan var mı?3+1 e tabi olanların , kamu çalışanı çakılı kadro eş durumu için tayin durumuBecayiş Tek Başlık Tüm Kurumlar

Sözlük

çerağ 1 el etek öpmek 3 iletişim 1 muallak taşı 1 Bugün olanlar 3 Meksika fasulyesi 2 mehdi 6 Çocuğuna dur demeyen anne sayısındaki artış 3 sana karşı dürüst olacağım 2 Halka Arz 1

Son Haberler

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 433 bin 900 liraya yükseldi9 kişinin öldüğü kazada sürücülerin ifadeleri ortaya çıktıEvinde uyuşturucu ele geçirilen şarkıcı Kalben Sağdıç adliyedeOkul Müdürü motosikletiyle eve dönüş yolunda kazada hayatını kaybettiŞifa Hastanesi'nde üçüncü toplu mezar: 49 cenaze çıkarıldı

Editörün Seçimi

Bügün Açıklanan Enflasyone Göre Temmuz ZammıÖdül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede süre