Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Mayıs 2024 15:02
aile bakanlığın
aile bakanlığı eş durumu tayinini bilen yok mu Allah aşkına biri bilgi versin

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28 Kasım'dan önce atanıp, Aralık ayının ilk haftası işe başlayanlar (Kadro Mağdurları) Tek Başlıktemmuzda maaslara en az %30 zam yapilmalidir!Aile bakanlığı Eş durumuGSB giyecek yardımından haberi olan var mı?3+1 e tabi olanların , kamu çalışanı çakılı kadro eş durumu için tayin durumuBecayiş Tek Başlık Tüm Kurumlar

Sözlük

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