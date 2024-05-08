4 gruplu 12/36 çalışma sistemi ile ilgili talimat

Memurda haftalık 40 saat gibi kanunla güvence altına alınması gerekir.1 saat fazladan çalışmaya mesai ücreti ödenmelidir. 4 gruplu da olsa diyelim sistem personel eksik denip bozulması durumunda fazla çalışılırsa ücreti ödenmeli. Öğretmen haftalık 15 ders karşılığı maaş alıyor ama 1 saat fazla çalışırsa karşılığı ödeniyor böyle sistem olması gerekir. Yoksa bir sistem gelir bir sistem gider düzelen bişey olmaz

Memurda haftalık 40 saat gibi kanunla güvence altına alınması gerekir.1 saat fazladan çalışmaya mesai ücreti ödenmelidir. 4 gruplu da olsa diyelim sistem personel eksik denip bozulması durumunda fazla çalışılırsa ücreti ödenmeli. Öğretmen haftalık 15 ders karşılığı maaş alıyor ama 1 saat fazla çalışırsa karşılığı ödeniyor böyle sistem olması gerekir. Yoksa bir sistem gelir bir sistem gider düzelen bişey olmaz