Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Mayıs 2024 15:30
4 gruplu 12/36 çalışma sistemi ile ilgili talimat

İçişleri bakanı sayın Ali YERLİKAYA yapmış olduğu araştırmalar sonucunda gece çalışan birimler 12-36 4 grup şeklinde çalışması talimatını çok yakında bütün birimlere gönderecek bilgisi geliyor. Diğer bakan Süleyman SOULU'nun getirdiği ve şuan bazı illerde uygulanan 8-24 sistemi rafa kalkacak.


Android60
Genel Müdür
08 Mayıs 2024 15:31

Tabi tabi duyda inanma


Brse
Aday Memur
08 Mayıs 2024 15:54

Zor.


MeKaNSıZ-34
Aday Memur
08 Mayıs 2024 16:05
Memurda haftalık 40 saat gibi kanunla güvence altına alınması gerekir.1 saat fazladan çalışmaya mesai ücreti ödenmelidir. 4 gruplu da olsa diyelim sistem personel eksik denip bozulması durumunda fazla çalışılırsa ücreti ödenmeli. Öğretmen haftalık 15 ders karşılığı maaş alıyor ama 1 saat fazla çalışırsa karşılığı ödeniyor böyle sistem olması gerekir. Yoksa bir sistem gelir bir sistem gider düzelen bişey olmaz

tomiks
Memur
08 Mayıs 2024 16:15
Uçurun balonları...

foreverkings
Aday Memur
08 Mayıs 2024 16:55

Buradan 8/5 veya 1+1 çalışan torpille iyi yerlerde sıcak soğuk görmeyen tüm polislere hakkımı helal etmiyorum. 12-36 4 grup'da zor gelir.

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