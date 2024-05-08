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Editörler : alex 10


08 Mayıs 2024 15:44
Süper Lig Tahmin Yarışması 36. Hafta

Maç Başlangıcı 12 Mayıs 2024 Saat 19:00

Konya-Samsun

Karagümrük-Galatasaray

Trabzon-İstanbul

Adana demir-Gaziantep

Sivas-Başakşehir

Pendik-Rize

Hatay-Ankaragücü

Alanya-Beşiktaş

Kasımpaşa-Antalya

Fenerbahçe-Kayseri

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