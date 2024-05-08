Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Mayıs 2024 15:57
İlksan kredi hakkında

Arkadaşlar i̇lksandan yakin zaman da kredi̇ alan varmidir?

yeni̇ si̇steme geçi̇lmi̇ş e devlet üzeri̇nden başvuru yapiliyormuş evrak gönderi̇m olmuyormuş. sorum şudur;

e devlet üzeri̇nden başvuru yapan bi̇ri̇si̇ne ne kadar süre i̇çi̇nde hesaba yatiyor para bu şeki̇lde alan arkadaş bi̇lgi̇ verebi̇li̇rmi̇ ne zaman başvuru yapti e devlet üzeri̇nden ve kaç gün sonra yatirdilar parsyi .

teşekkürler


tekgöz
Daire Başkanı
08 Mayıs 2024 16:59

Evet yeni sisteme geçmişler. Benim de bir sorum olacak. Genel ikraz limitinin Temmuzda 250000 çıkma ihitmali var mıdır? Maaşlar artacağı için sormuş olayım.

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