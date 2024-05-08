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Editörler : oto-danisman-expert


08 Mayıs 2024 16:13
acil satılık motor bajaj rs200

Bakımları yetkili serviste yapılmıştır2 yıllık garantisi devam ediyor Benzini sürekli shell W-power kullanılmıştır Motor hasar kayıtsız Düşme kalkması yokturMotorun ilk sahibiyim Rodajı düzgün yapılmıştır Motor hantal motor değildi rEkstraları; Koruma takoz Tank pet Neon sticker kaplama Katlanabilir plaka Akrapovic egzoz Winglet gagaSpor ön cam37?lik dişli NOT: motorun tüm orijinal parçaları elimde duruyor alıcak olan kişiye hepsini teslim edicem gelen kişiyi de üzmem alan kişiye şimdiden hayırlı olsun.

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