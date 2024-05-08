Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet



Becayiş istiyor
08 Mayıs 2024 16:17
Bursa verilir Aydın, Denizli alınır.

Bursa da belediyeye gelmek isteyen Aydın ve Denizlide görev yapan memur arkadaşlar iletişim kurabilir.

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