Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35



Becayiş istiyor
08 Mayıs 2024 16:19
Bursa verilir Aydın, Denizli alınır.

Bursa da belediyeye gelmek isteyen Aydın ve Denizlide görev yapan memur arkadaşlar iletişim kurabilir.

Çok Yazılan Konular

Yardımcı Hizmetler Sınıfı Meclis deİl Nüfus Müdürlüklerinde Çalışan TeknisyenlerKurumunuzda çay kahve alımı nasıl yapılıyor?Teknisyenin 2 yıllık MYO bitirmesiÖğretmenken v.h.k.i ye geçmede özlük haklarıSil düzeltTürkiye'de kayıtlı ielts,toefl,PTE sertifikaları ,AA+ Sahte Para

Sözlük

oytun erbaş 2 sıdıka 1 tırnak uzatmak 1 Meksika fasulyesi 2 doğa 2 Savaş 1 güne bir atasözü bırak 1 Çocuğuna dur demeyen anne sayısındaki artış 3 grafen 2 astral seyahat 2

Son Haberler

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 433 bin 900 liraya yükseldi9 kişinin öldüğü kazada sürücülerin ifadeleri ortaya çıktıEvinde uyuşturucu ele geçirilen şarkıcı Kalben Sağdıç adliyedeOkul Müdürü motosikletiyle eve dönüş yolunda kazada hayatını kaybettiŞifa Hastanesi'nde üçüncü toplu mezar: 49 cenaze çıkarıldı

Editörün Seçimi

Bügün Açıklanan Enflasyone Göre Temmuz ZammıÖdül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede süre