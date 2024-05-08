Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


08 Mayıs 2024 16:30
İstanbul verilir, Bursa alınır.

İstanbul Avrupa yakası ilçe belediyesi memur verilir. Nilüfer, Osmangazi, Büyükşehir belediyeleri alınır.

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