Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Mayıs 2024 17:02
Olay yeri branşı nasıl alınır?

Ne yapmak lazım


-KING9
Genel Müdür
08 Mayıs 2024 17:53

brans a gel verirler


SszPls
Aday Memur
08 Mayıs 2024 17:54
olay yerine dilekçe yaz bir haftaya pbs ye işlenir =D
-KING9, 2 saat önce

brans a gel verirler


arkeologpolis
Şef
08 Mayıs 2024 18:03

Kardeşim Olay Yeri İnceleme ve K.T. Branşı için açılan veya açılacak olan yazılı sınava giriyorsun(Şu an için sınav müracaatı yok En son 2021 de açıldı) Yazılı sınav sonucuna göre ve bulunduğun ilin kontenjanina göre yedek sayıları belirlenip sözlü mülakata giriyorsun Sözlü mülakatlar belirlenen bölge illerde olur Başarılı olman durumunda kursa gidiyorsun Kısaca bu kadar Kolay gelsin İyi çalışmalar herkese


Onurcin
08 Mayıs 2024 18:05
Arkadaşım trafikçi idi şarka gitti ilçede olay yerine vermişler bazen sınava bile gerek kalmıyor
arkeologpolis, 2 saat önce

Kardeşim Olay Yeri İnceleme ve K.T. Branşı için açılan veya açılacak olan yazılı sınava giriyorsun(Şu an için sınav müracaatı yok En son 2021 de açıldı) Yazılı sınav sonucuna göre ve bulunduğun ilin kontenjanina göre yedek sayıları belirlenip sözlü mülakata giriyorsun Sözlü mülakatlar belirlenen bölge illerde olur Başarılı olman durumunda kursa gidiyorsun Kısaca bu kadar Kolay gelsin İyi çalışmalar herkese


arkeologpolis
Şef
08 Mayıs 2024 18:12

Dogrudur Ihtiyac olması durumunda 15 günlük kurs verilir Bu branş kursu değildir

Toplam 5 mesaj

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