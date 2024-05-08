Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Mayıs 2024 17:16
2024/5 YENİ DUYURU

Yeni duyuru geldi. 5 Nisan'da sms almayıp, sonradan sms alan oldu mu?


Fenerbahçe42
Aday Memur
08 Mayıs 2024 17:44

Yeni duyuru nerede paylaşıldı göremedim ve hala SMS bekliyorum.


memurolacak1
Aday Memur
08 Mayıs 2024 18:14

Yhgm paylaştı. 17 Nisan-2 Mayıs arası başvuru yapamayan ve başvuruyu kaçıranlar için diyor.

Fenerbahçe42, 52 dk. önce

Yeni duyuru nerede paylaşıldı göremedim ve hala SMS bekliyorum.

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