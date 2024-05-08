Cuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..

Ayrıca sayin bakan Y Tekin gorevden alınmayacak mı merak konusu? Yalnızca mesaj atmak kafi mi yani, nerede basın bildirisi, nerede sert tepki, nerede 'Öğretmene Kalkan Eller Kırılsın' demek..hani nerede...

ÖMK kapsamına alınma beklentisi taşıyan "Öğretmene Şiddet Kanunu" nün yasalaşması için daha kaç öğretmenin canı yanacak, kaçı dövülecek, kaçı tehdit edilecek, daha kaçı öldürülecek...

Hassasiyetle ortak bilince sahip çıkalım duyarlı olalım lütfen kıymetli arkadaşlar.

Not: Sendikanın eylemine karşı asla idari yaptırım bulunmuyor