Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Mayıs 2024 17:19
Cuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..

Ayrıca sayin bakan Y Tekin gorevden alınmayacak mı merak konusu? Yalnızca mesaj atmak kafi mi yani, nerede basın bildirisi, nerede sert tepki, nerede 'Öğretmene Kalkan Eller Kırılsın' demek..hani nerede...

ÖMK kapsamına alınma beklentisi taşıyan "Öğretmene Şiddet Kanunu" nün yasalaşması için daha kaç öğretmenin canı yanacak, kaçı dövülecek, kaçı tehdit edilecek, daha kaçı öldürülecek...

Hassasiyetle ortak bilince sahip çıkalım duyarlı olalım lütfen kıymetli arkadaşlar.

Not: Sendikanın eylemine karşı asla idari yaptırım bulunmuyor


Millennium
Şef
08 Mayıs 2024 17:22

Hangi sendikanın kararı? O Sendikaya üye değilsek bir sıkıntı çıkar mı?


kamuran15
Müsteşar
08 Mayıs 2024 17:26

Türk Eğitim Sen elbette; yalamucu sendikayla işim olmaz

Millennium, 1 saat önce

Hangi sendikanın kararı? O Sendikaya üye değilsek bir sıkıntı çıkar mı?


kamuran15
Müsteşar
08 Mayıs 2024 17:31

Tereddütsüz katılabilirsiniz hocam https://www.memurlar.net/haber/590803/sendika-uyesi-olmayan-memur-is-birakma-eylemine-katilirsa.html

Millennium, 1 saat önce

Hangi sendikanın kararı? O Sendikaya üye değilsek bir sıkıntı çıkar mı?


Millennium
Şef
08 Mayıs 2024 17:31

Sorumun ikinci kısmı?

kamuran15, 1 saat önce

Türk Eğitim Sen elbette; yalamucu sendikayla işim olmaz


kamuran15
Müsteşar
08 Mayıs 2024 17:34

Danıştay Mahkemesinin kararı emsaldir ve sorun teşkil etmez

Millennium, 1 saat önce

Sorumun ikinci kısmı?


muallim_34
Genel Müdür
08 Mayıs 2024 17:47

Eğitim bir sen de Cuma günü iş bırakıyor.


muallim_34
Genel Müdür
08 Mayıs 2024 18:01

Eksi verenlerin psikoloji sorunları var galiba..yazdigimda ekşi verilecek ne var..

muallim_34, 49 dk. önce

Eğitim bir sen de Cuma günü iş bırakıyor.


adakızı
Genel Müdür
08 Mayıs 2024 18:02

Eğitim iş 1 gün Eğitim Gücü sen (umarım adını doğru yazdım) 2 gün iş bırakma kararı aldı. Ayrıca sendikalı olunmasa bile eyleme katılınabiliyor diye biliyorum.


spock
Daire Başkanı
08 Mayıs 2024 18:23

Eksi size değil ebs denen garabete.

muallim_34, 35 dk. önce

Eksi verenlerin psikoloji sorunları var galiba..yazdigimda ekşi verilecek ne var..


kamuran15
Müsteşar
08 Mayıs 2024 18:30

Onun zaten bir iş yaptığı mı var temelli işi bıraksa gene olur:)

muallim_34, 49 dk. önce

Eğitim bir sen de Cuma günü iş bırakıyor.

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