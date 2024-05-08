Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Mayıs 2024 18:42
Sağlık bakanlığı Eş durumundan tayin- Eş özel sektör çalışanı

Merhaba

Eşim sağlık bakanlığına bağlı memur olarak çalışmaktadır(8yıl). Ben ise özel bir bankada 10 yıldır çalışmaktayım(istanbul). Benim tayinim anadoluda bir şehre çıktı ve eşimde eş durumundan tayin istemek için kurumu ile görüştü. Kendisine "eşiniz o şehirde 2 yıl 360 gün minimum prim ödemesi gerekiyor eş durumundan tayin için" demişler. Burada bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum, çünkü ben çalıştığım kurumu değiştirmiyorum aynı kurumda farklı bir ile tayin oluyorum(Şubem değişiyor sadece).

Konu hakkında bilgi sahibi olan arkadaşların yorumlarını rica ederim.

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